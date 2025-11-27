Il rogo di tre grattacieli | rischio ecatombe a Hong Kong

È di almeno trentasei morti il bilancio di un devastante incendio scoppiato ieri in un complesso residenziale di Hong Kong. Il rogo infatti ha interessato un enorme centro residenziale dell'isola ex colonia britannica, nel popoloso distretto di Tai Po, con 2mila appartamenti e circa 4.600 residenti. E 279 persone sono tra i dispersi, un dato che potrebbe far muovere pesantemente il pallottoliere del dolore, come pure i 29 feriti che ieri sera risultavano ricoverati in ospedale, sette dei quali in condizioni gravissime. In serata, la polizia ha arrestato tre uomini con l'accusa di omicidio colposo, facendo supporre una possibile origine dolosa del rogo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il rogo di tre grattacieli: rischio ecatombe a Hong Kong

