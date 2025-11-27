Il rinvio della conferenza sulla ricostruzione di Gaza e il monito di Xi Jinping

Lidentita.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Forze di Difesa israeliane (Idf) e lo Shin Bet hanno annunciato l'inizio di un'operazione antiterrorismo in Cisgiordania L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il rinvio della conferenza sulla ricostruzione di gaza e il monito di xi jinping

© Lidentita.it - Il rinvio della conferenza sulla ricostruzione di Gaza e il monito di Xi Jinping

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rinvio conferenza ricostruzione gazaMo: media, 'conferenza per ricostruzione Gaza è stata rimandata' - La conferenza del Cairo sulla ricostruzione nella Striscia di Gaza, prevista per la fine di novembre, ... Lo riporta iltempo.it

Gaza, la conferenza sulla ricostruzione rinviata a novembre - La conferenza internazionale in Egitto è stata posticipata a causa della situazione attuale nella Striscia di Gaza. Si legge su italiaoggi.it

Merz lancia conferenza internazionale di ricostruzione Gaza - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz vuole organizzare una conferenza internazionale per la ricostruzione di Gaza insieme all'Egitto. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rinvio Conferenza Ricostruzione Gaza