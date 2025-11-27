C’è una presenza “d’acqua e marmo“ che testimonia una Milano che non c’è più e che merita di non essere dimenticata. È la Conca di Viarenna, costruita dalla Veneranda Fabbrica del Duomo tra il 1551 e il 1558: permetteva di superare un dislivello di circa 1,83 metri tra la Cerchia dei Navigli e la Darsena e veniva usata principalmente per trasportare i blocchi di marmo di Candoglia fino al laghetto di Santo Stefano, a ridosso del cantiere del Duomo. Quasi un secolo fa, con la chiusura della via d’acqua interna, anche la Conca di Viarenna venne coperta lasciando solo il tratto tra le due chiuse in legno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rilancio della Conca di Viarenna: "Incontri, passeggiate ed eventi. Il desiderio? Riunirla alla Darsena"