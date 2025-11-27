Il Renate beffa l’Inter U23 Gol nel recupero e vittoria
RENATE di Roberto Sanvito Si dice (e scrive) sempre che la Coppa Italia, in questo caso di Serie C, sia snobbata e noiosa. Non ditelo a Inter Under 23 e Renate che ieri pomeriggio a Monza hanno dato vita a 90 minuti (più recupero) divertenti e incertissimi, combattuti e decisi solo al 93’ con la zampata di capitan Auriletto (foto Peruzzetto), il più attento e veloce nel risolvere una mischia sugli sviluppi di un corner. Poi, almeno tre accenni di rissa solo faticosamente mitigati dall’arbitro e, dopo il triplice fischio, dalle panchine. La vince quindi quasi a fil di sirena e in rimonta il Renate 3-2 che accede ai quarti di finale dove se la vedrà col Ravenna che ha eliminato agilmente l’Arzignano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
