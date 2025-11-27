il reinserimento delle donne vittime di abusi

Razzante Il lavoro come strumento decisivo di rinascita e autonomia per le donne vittime di violenza. L’indipendenza economica come leva per spezzare il legame con chi le ha isolate, limitate o ferite, e per aiutarle a riconquistare una piena autonomia. Sono i due messaggi che l’ Advisory Board Assolombarda per il Sociale – presieduto da Gabriella Magnoni Dompé e con Francesca Sironi Vicepresidente ha lanciato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rinnovando per il quarto anno consecutivo il suo impegno con il talk “Finalmente Libere”. L’appuntamento è andato in onda martedì sul canale 501 di Sky e ha visto la partecipazione di figure provenienti dal mondo dell’impresa, dei servizi al lavoro, del diritto e dell’informazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

