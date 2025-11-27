Il reinserimento delle donne vittime di abusi

Ilgiorno.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Razzante Il lavoro come strumento decisivo di rinascita e autonomia per le donne vittime di violenza. L’indipendenza economica come leva per spezzare il legame con chi le ha isolate, limitate o ferite, e per aiutarle a riconquistare una piena autonomia. Sono i due messaggi che l’ Advisory Board Assolombarda per il Sociale – presieduto da Gabriella Magnoni Dompé e con Francesca Sironi Vicepresidente ha lanciato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rinnovando per il quarto anno consecutivo il suo impegno con il talk “Finalmente Libere”. L’appuntamento è andato in onda martedì sul canale 501 di Sky e ha visto la partecipazione di figure provenienti dal mondo dell’impresa, dei servizi al lavoro, del diritto e dell’informazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il reinserimento delle donne vittime di abusi

© Ilgiorno.it - Il reinserimento delle donne vittime di abusi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

reinserimento donne vittime abusiIl reinserimento delle donne vittime di abusi - Razzante* Il lavoro come strumento decisivo di rinascita e autonomia per le donne vittime di violenza. Lo riporta msn.com

reinserimento donne vittime abusiWelfare, nuovo avviso pubblico a sostegno delle donne vittime di violenza - Una misura che rompe l’isolamento delle donne che cercano di lasciarsi alle spalle un vissuto fatto di abusi e ... Scrive foggiatoday.it

reinserimento donne vittime abusiViolenza di genere. Donne e bambini: dalla protezione alla rinascita con i quattro progetti dell’Istituto Soka Gakkai - Secondo i dati Istat, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita ... Secondo difesapopolo.it

Cerca Video su questo argomento: Reinserimento Donne Vittime Abusi