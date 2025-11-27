Il reato di femminicidio è inutile illogico e di difficile applicazione Parla la prof Elena Mattevi
Il reato di femminicidio? Inutile, simbolico, irrazionale, ma soprattutto di dubbia efficacia e di difficile applicazione. E’ netto il giudizio di Elena Mattevi, professore. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
PERCHÉ IL REATO DI FEMMINICIDIO È SIMBOLICO E INUTILE Avete presente quando si dice che qualcosa è utile quanto tirare su il brodo con la forchetta? Ecco: è l’immagine che mi viene in mente ogni volta che si propone un nuovo reato o si inaspriscon Vai su X
Il parlamento ha approvato all’unanimità la legge che introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo - facebook.com Vai su Facebook
“Il reato di femminicidio è inutile, illogico e di difficile applicazione”. Parla la prof. Elena Mattevi - Assistiamo all’ennesimo ricorso al diritto penale per rispondere, in termini meramente repressivi e simbolici, a fenomeni ad alto tass ... Secondo ilfoglio.it
Femminicidio nel Veronese, Pedroso già arrestato ad aprile. Avrebbe anche violentato la cognata - Era già stato conosciuto alle forze dell'ordine per numerosi reati, tra cui la violenza nei confronti della cognata, Reis Pedroso Douglas, 41 anni, l'uomo accusato di aver ucciso la compagna Jessica ... Scrive ansa.it