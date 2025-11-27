Il reato di femminicidio è inutile illogico e di difficile applicazione Parla la prof Elena Mattevi

Ilfoglio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il reato di femminicidio? Inutile, simbolico, irrazionale, ma soprattutto di dubbia efficacia e di difficile applicazione. E’ netto il giudizio di Elena Mattevi, professore. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il reato di femminicidio 232 inutile illogico e di difficile applicazione parla la prof elena mattevi

© Ilfoglio.it - “Il reato di femminicidio è inutile, illogico e di difficile applicazione”. Parla la prof. Elena Mattevi

Leggi anche questi approfondimenti

reato femminicidio 232 inutile“Il reato di femminicidio &#232; inutile, illogico e di difficile applicazione”. Parla la prof. Elena Mattevi - Assistiamo all’ennesimo ricorso al diritto penale per rispondere, in termini meramente repressivi e simbolici, a fenomeni ad alto tass ... Secondo ilfoglio.it

Femminicidio nel Veronese, Pedroso già arrestato ad aprile. Avrebbe anche violentato la cognata - Era già stato conosciuto alle forze dell'ordine per numerosi reati, tra cui la violenza nei confronti della cognata, Reis Pedroso Douglas, 41 anni, l'uomo accusato di aver ucciso la compagna Jessica ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Reato Femminicidio 232 Inutile