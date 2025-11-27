Il Real Madrid diventerà il franchise sportivo più prezioso al mondo con un valore di 24 miliardi

Il Real Madrid sta valutando per la prima volta la vendita di una quota di minoranza “simbolica”, il 5%, mantenendo ovviamente il pieno controllo ai soci. L’operazione potrebbe confermare il club come il franchise sportivo più prezioso al mondo, con una valutazione potenziale fino a 24 miliardi di dollari. Eventuali investitori sarebbero alleati strategici, tra cui fondi sovrani o private equity, ma qualsiasi accordo dovrà essere approvato dai soci. Gli esperti avvertono però che il modello del private equity non è ideale per una gestione calcistica di lungo periodo. L’analisi è di FOS, Front Office Sport La vendita del 5% del Real Madrid a nuovi investitori privati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

