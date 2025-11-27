Il Real Madrid sta valutando per la prima volta la vendita di una quota di minoranza “simbolica”, il 5%, mantenendo ovviamente il pieno controllo ai soci. L’operazione potrebbe confermare il club come il franchise sportivo più prezioso al mondo, con una valutazione potenziale fino a 24 miliardi di dollari. Eventuali investitori sarebbero alleati strategici, tra cui fondi sovrani o private equity, ma qualsiasi accordo dovrà essere approvato dai soci. Gli esperti avvertono però che il modello del private equity non è ideale per una gestione calcistica di lungo periodo. L’analisi è di FOS, Front Office Sport La vendita del 5% del Real Madrid a nuovi investitori privati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid diventerà il franchise sportivo più prezioso al mondo con un valore di 24 miliardi