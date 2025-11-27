il re degli stracci tour di successo

Stanno proseguendo a pieno ritmo le proiezioni di " Enrico Befani – Il re degli stracci ", il documentario girato da Tommaso Santi (su idea di Sandro Ciardi) dedicato al capitano d’industria e dirigente sportivo pratese del secolo scorso. Ed una delle prossime, precisamente quella del prossimo 16 dicembre, si terrà alla Camera dei Deputati. Un programma più che mai fitto, la prossima proiezione, sempre ad ingresso libero, si terrà il prossimo mercoledì a Montemurlo alle 21, presso la biblioteca Bartolomeo Della Fonte. Il 5 dicembre, ancora alle 21, l’attenzione si sposterà invece presso la sede di Ruote Classiche Club Prato (in via Ferrucci, 135) mentre il successivo 9 dicembre il filmato sarà proiettato al Buzzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

