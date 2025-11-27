Il Ravenna ora sogna in grande | preso Viola Ascoli multato per i cori razzisti a Okaka

È un Ravenna sospeso fra la prospettiva di tornare capolista a tavolino per il fallimento del Rimini e l’arrivo del trentaseienne centrocampista offensivo Viola, quello che sta preparando la trasferta di sabato a Pineto. Dopo aver assistito dalla tribuna al successo di Coppa contro l’Arzignano, ieri mattina Nicolas Viola ha firmato il contratto e ha sostenuto il primo allenamento dopo le visite. Mister Marchionni lo ha subito inserito nel gruppo e potrebbe utilizzarlo già dalla gara di Pineto. Viola, che è arrivato da svincolato e indosserà la maglia n.10, costituisce un vero colpo di mercato, in grado di elevare a livelli di eccellenza il tasso tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

