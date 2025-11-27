Il pugno del Condor | il cinema marziale cileno tra omaggio e coraggio – Recensione
Il Cile non è esattamente il primo Paese che viene in mente quando si parla di arti marziali. Eppure dal 2006 la coppia formata dal regista Ernesto Díaz Espinoza e dall’attore-coreografo Marko Zaror ha via via costruito una filmografia di culto, che spazia dai classici del kung fu al cinema d’azione sudamericano, passando per parodie di spy movie e thriller urbani. Dopo Kiltro (2006), Mirageman (2007), Mandrill (2009) e Redeemer (2014), il duo cileno si è riunito nuovamente per Il pugno del Condor, ambizioso tentativo di trasporre l’estetica dei classici anni Settanta della Shaw Brothers – storica compagnia di produzione del cinema di Hong Kong – in un contesto autoctono, innestando tecniche di combattimento ispirate all’eredità Inca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Argomenti simili trattati di recente
Roberto Fernández Retamar (1930-2019) IL NIPOTE * Domani Costruirà una navicella spaziale per visitare gli anelli di Saturno ogni domenica; Domani Scoprirà la linea che collega la roccia, il carrubo e il condor; Domani Scriverà quel testo fulmineo che polv - facebook.com Vai su Facebook
Il pugno del Condor: il cinema marziale cileno tra omaggio e coraggio – Recensione - Il pugno del Condor: il cinema marziale cileno tra omaggio e coraggio - Scrive superguidatv.it
Trama del film Il pugno del Condor - Dopo la caduta dell'impero Inca ad opera dei conquistatori spagnoli, i superstiti di un antico culto hanno nascosto un manuale sacro che contiene i segreti di una micidiale tecnica di combattimento. Secondo movieplayer.it
IL PUGNO DEL CONDOR/ La sorprendente innovazione delle arti marziali in salsa cilena - Il pugno del condor diretto da Ernesto Diaz Espinosa è disponibile in home video con Blue Swan Entertainment: ecco la nostra recensione Un meraviglioso esempio di semplicità, l’emblema di come le idee ... Riporta ilsussidiario.net