Il proteo più grande mai trovato in Italia | chi è l'anfibio delle caverne che sembra un drago

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un proteo record di 31 cm è stato trovato nel Carso triestino. Questo raro anfibio cavernicolo, cieco e incredibilmente longevo è uno degli animali più rari e bizzarri presenti in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

proteo pi249 grande trovatoScoperto un proteo da record: è il più grande mai trovato in Italia - “Un ritrovamento eccezionale per le caratteristiche presentate dall’esemplare”, a dichiararlo alla nostra redazione è Marco Restaino della Società Adriatica di Speleologia, in riferimento al ... Lo riporta ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Proteo Pi249 Grande Trovato