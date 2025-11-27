Il proteo più grande mai trovato in Italia | chi è l'anfibio delle caverne che sembra un drago
Un proteo record di 31 cm è stato trovato nel Carso triestino. Questo raro anfibio cavernicolo, cieco e incredibilmente longevo è uno degli animali più rari e bizzarri presenti in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
