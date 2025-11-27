Il progetto di vita del minore disabile va sostenuto Il Tar obbliga Comune e Asl ma la giunta impugna la sentenza

Il Tar del Lazio, con una sentenza dello scorso giugno, ha dato ragione a una coppia con un figlio gravemente disabile, che chiedeva il sostegno dell'amministrazione pubblica e dell'Asl Roma 5 a definire e finanziare un progetto di vita personalizzato, in base all'ex articolo 14 della legge 328. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Il progetto di vita del minore disabile va sostenuto". Il Tar obbliga Comune e Asl, ma la giunta impugna la sentenza

