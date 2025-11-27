Il progetto dell’Arengo Un cimitero degli animali e un nuovo canile municipale

Il Comune di Ascoli punta a compiere un passo importante nel riconoscimento del valore sociale degli animali da compagnia. Nell’ambito delle nuove politiche dedicate al benessere animale, l’Amministrazione, grazie anche all’assessorato ai lavori pubblici guidato dall’assessore Marco Cardinelli, ha annunciato l’intenzione di realizzare un cimitero comunale per animali di affezione. Si tratta di uno spazio pensato per offrire ai cittadini la possibilità di mantenere vivo il legame con i propri compagni di vita anche dopo la loro scomparsa. Sempre più famiglie considerano cani, gatti e altri animali domestici come membri effettivi del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il progetto dell’Arengo. Un cimitero degli animali e un nuovo canile municipale

Altre letture consigliate

Si chiama "Bici in Comune" ed è finalizzato alla promozione di sani stili di vita tra cittadini di ogni età il progetto illustrato nella sala dell'Arengo della residenza municipale di #Ferrara. Si pensa al coinvolgimento delle classi 1ª, 2ª e 3ª delle scuole primarie dei c - facebook.com Vai su Facebook

Il progetto dell’Arengo. Un cimitero degli animali e un nuovo canile municipale - Assessorato ai lavori pubblici al lavoro per rispondere alle richieste di numerosi cittadini e servizi integrati che permettano di contrastare in maniera più efficace l’abbandono. Da ilrestodelcarlino.it

Il nuovo progetto: un ’cimitero per cani’ - Un cimitero per animali, con annesso canile e pensione per cani, è quanto ha in animo di realizzare l’amministrazione comunale, che l’anno prossimo potrebbe portare a termine l’intervento. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cimitero per animali, l'opposizione: «La Giunta acceleri l'iter» - I consiglieri dei gruppi d'opposizione Amo San Vito e Cultura Civica interrogano la giunta Bernava per capire a che punto sia l'iter per la realizzazione di un cimitero per ... Segnala ilgazzettino.it