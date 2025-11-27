Il progetto ’Come te’ Violenza sulle donne Uisp in prima linea

Mentre tutte le società del comitato Uisp Modena si sono mobilitate lo scorso 25 novembre per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, con foto e post sui social che rimarcano le politiche di genere, di giustizia e di parità che da sempre l’ente dello #sportpertutti persegue, continua il successo del progetto ComeTe, un’idea Uisp patrocinata dal Comune e sostenuto da Coop Alleanza 3.0. Sono 25 in tutte le ragazze che partecipano ques’tanno, con tre ragazze di 12 anni, altre cinque under 18 e poi tutte le altre fino ai 60 anni circa. Sabato 22 novembre è stata una giornata particolare, perché al corso di autodifesa con gli istruttori Elisa Zigarini e Davide Ponzoni, sono stati ospiti anche l’assessora alla Sicurezza e alle Politiche di Genere del Comune di Modena, Alessandra Camporota, e la referente delle politiche di genere del sindaco di Polizia (Siulp) Lucia Purgato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

