Il primo calcio mentre ero incinta al ritorno dalla luna di miele Ho passato 35 anni a sentirimi dire che ero pazza | la modella Antonia Dell’Atte denuncia l’ex marito e Telecinco lo licenzia

L’ex marito di Antonia Dell’Atte, il conte Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia, attore e popolare opinionista della tv spagnola, è stato licenziato da Telecinco, la tv iberica di Mediaset, dopo il clamore suscitato dall’intervista che l’ex top model ha rilasciato a El País. Da anni la musa di Giorgio Armani accusava Lecquio di abusi fisici e psicologici e lamentava il ruolo giocato dai media spagnoli che lo hanno a suo dire sempre protetto. “ Ha trascorso tutta la sua vita impunito ma è ancora seduto in televisione ”, ha ribadito al quotidiano, una ventina di giorni fa. Poi il colpo di scena: mercoledì il commentatore è stato licenziato dal programma del mattino di Telecinco del quale era un volto di punta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il primo calcio mentre ero incinta, al ritorno dalla luna di miele. Ho passato 35 anni a sentirimi dire che ero pazza”: la modella Antonia Dell’Atte denuncia l’ex marito e Telecinco lo licenzia

