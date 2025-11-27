Il primo calcio mentre ero incinta al ritorno dalla luna di miele Ho passato 35 anni a sentirimi dire che ero pazza | la modella Antonia Dell’Atte denuncia l’ex marito e Telecinco lo licenzia

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex marito di Antonia DellAtte, il conte Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia, attore e popolare opinionista della tv spagnola, è stato licenziato da Telecinco, la tv iberica di Mediaset, dopo il clamore suscitato dall’intervista che l’ex top model ha rilasciato a El País. Da anni la musa di Giorgio Armani accusava Lecquio di abusi fisici e psicologici e lamentava il ruolo giocato dai media spagnoli che lo hanno a suo dire sempre protetto. “ Ha trascorso tutta la sua vita impunito ma è ancora seduto in televisione ”, ha ribadito al quotidiano, una ventina di giorni fa. Poi il colpo di scena: mercoledì il commentatore è stato licenziato dal programma del mattino di Telecinco del quale era un volto di punta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il primo calcio mentre ero incinta al ritorno dalla luna di miele ho passato 35 anni a sentirimi dire che ero pazza la modella antonia dell8217atte denuncia l8217ex marito e telecinco lo licenzia

© Ilfattoquotidiano.it - “Il primo calcio mentre ero incinta, al ritorno dalla luna di miele. Ho passato 35 anni a sentirimi dire che ero pazza”: la modella Antonia Dell’Atte denuncia l’ex marito e Telecinco lo licenzia

Leggi anche questi approfondimenti

primo calcio mentre ero“Il primo calcio mentre ero incinta, al ritorno dalla luna di miele. Ho passato 35 anni a sentirimi dire che ero pazza”: la modella Antonia Dell’Atte denuncia l’ex ... - Dopo le sue dichiarazioni, l'emittente spagnola ha preso provvedimenti ... Segnala ilfattoquotidiano.it

primo calcio mentre eroAntonia Dell'Atte, la modella musa di Giorgio Armani denuncia l'ex marito: «Il primo calcio mentre ero incinta». Mediaset lo licenzia - La celebre ex modella pugliese Antonia Dell'Atte, originaria di Ostuni (Brindisi) e musa di Giorgio Armani negli anni Ottanta, ha rotto il silenzio sulle violenze subite dall'ex ... Riporta msn.com

Tg2 ore 08:30 del 27/11/2025 - Ti voglio bene”, papà salva i figli in difficoltà e muore annegato senza più forze Ho mangiato broccoli ogni giorno per una settimana e questo è quello che è successo al mio ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Primo Calcio Mentre Ero