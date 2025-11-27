Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 27 Novembre 2025, si attesta a 0,1558 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 26 Novembre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,1045 €kWh (ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1515 €kWh (ore 17). Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra l’1:00 e le 6:00), mentre la fascia oraria più costosa è stata quella tra le 17:00 e le 18:00. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

