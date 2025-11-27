Il prefetto di Napoli incontra il nuovo presidente della Regione
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella mattinata odierna, presso il Palazzo di Governo, ha incontrato il neo eletto Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Nel corso dell’incontro, “cordiale e costruttivo”, come si legge in una nota, il Prefetto ha illustrato lo stato delle attività più recenti svolte nelle materie di comune interesse, assicurando la disponibilità della Prefettura, in uno spirito di leale collaborazione, ad affrontare in sinergia con l’Ente Regionale le delicate e complesse tematiche del territorio. Come ha evidenziato il Prefetto di Bari: “Il territorio deve crescere tutto insieme in maniera equa, sostenibile ed equilibrata, senza lasciare indietro nessuno”, sottolineando la necessità del costante impegno corale di tutte le istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Prefetto incontra il Sindaco neo eletto di Caivano Stamattina, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato il Sindaco di Caivano, Antonio Angelino, neoeletto all’esito della consultazione amministrativa del 23 e 24 novembr - facebook.com Vai su Facebook
Il prefetto di Napoli incontra il nuovo presidente della Regione - Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella mattinata odierna, presso il Palazzo di Governo, ha incontrato il neo eletto Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. ansa.it scrive
Il Prefetto di Napoli incontra il neoeletto sindaco di Caivano - A Palazzo di Governo il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato il Sindaco di Caivano, Antonio Angelino, eletto lunedì scorso Il Prefetto nel manifestare vicinanza e collaborazione istituzi ... Come scrive ansa.it
Il Prefetto di Bari incontra il neoeletto sindaco di Caivano - A Palazzo di Governo il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato il Sindaco di Caivano, Antonio Angelino, eletto lunedì scorso Il Prefetto nel manifestare vicinanza ... Secondo msn.com