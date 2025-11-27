Tempo di lettura: < 1 minuto Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nella mattinata odierna, presso il Palazzo di Governo, ha incontrato il neo eletto Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Nel corso dell’incontro, “cordiale e costruttivo”, come si legge in una nota, il Prefetto ha illustrato lo stato delle attività più recenti svolte nelle materie di comune interesse, assicurando la disponibilità della Prefettura, in uno spirito di leale collaborazione, ad affrontare in sinergia con l’Ente Regionale le delicate e complesse tematiche del territorio. Come ha evidenziato il Prefetto di Bari: “Il territorio deve crescere tutto insieme in maniera equa, sostenibile ed equilibrata, senza lasciare indietro nessuno”, sottolineando la necessità del costante impegno corale di tutte le istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il prefetto di Napoli incontra il nuovo presidente della Regione