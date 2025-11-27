Il Polo Bilingue in crescita Da noi un apprendimento nuovo e internazionale
Il Polo Bilingue del Gruppo Esedra Leading Education, in vista delle nuove iscrizioni, aprirà le porte per gli Open Day, sabato e per tutta la prossima settimana, dall’ 1 al 5 dicembre (orari e date su www.scuolebilingue.comopen-day ). Da ormai cinquant’anni il Gruppo Esedra Leading Education forma migliaia di studenti in Toscana. Oggi, con una presenza stabile in cinque sedi (Lucca, Massa, Pisa, Pistoia e Grosseto) e una tradizione educativa riconosciuta, continua a rinnovarsi per offrire a bambini e ragazzi un’ educazione bilingue e internazionale di qualità. In particolare il Campus bilingue di Lucca ha ampliato la sua offerta formativa con cinque ambienti pensati per integrare studio teorico e pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Polo Bilingue in crescita "Da noi un apprendimento nuovo e internazionale" - Più spazi per offrire gli strumenti che consentono di guardare al futuro "Ci ispiriamo ai campus anglosassoni, dove la scuola è un luogo vivo".
