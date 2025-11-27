Il polistirolo sulle finestre l' impalcatura di bambù e i primi arresti | cosa sappiamo del devastante incendio di Hong Kong

Today.it

Si aggrava il bilancio delle vittime del tragico incendio scoppiato nella giornata di ieri a Hong Kong, il peggiore del suo genere nell'ex colonia britannica negli ultimi 30 anni. Almeno 300 persone sono ancora disperseI vigili del fuoco, ancora impegnati a spegnere le fiamme dopo 24 ore. 🔗 Leggi su Today.it

