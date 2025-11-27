Il Policlinico di Messina premiato dalla Fondazione Onda con tre bollini rosa
Tre bollini rosa per il Policlinico G. Martino di Messina anche per il biennio 2026-2027. L’azienda ospedaliera universitaria conferma il suo impegno nel promuovere attività di prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo. Il riconoscimento è stato assegnato oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
Messina. Paura in via Piemonte, investiti due bambini Sono stati portati al Policlinico, hanno riportato ferite fortunatamente non gravi... - facebook.com Vai su Facebook
Policlinico di Messina, il Nursind proclama lo stato di agitazione - In particolare, il sindacato lamenta la carenza di personale, ma soprattutto le mancate stabilizzazioni. - insanitas.it/sicilia/policl… Vai su X
Messina , il Policlinico G. Martino premiato dalla Fondazione Onda con tre bollini rosa - L’azienda ospedaliera universitaria conferma il suo impegno nel promuovere attività di prevenzione, diagnosi e cura del ... Secondo strettoweb.com
Accuse di corruzione e peculato a Messina indagato il manager e politico Melazzini - Un centro medico privato, il NeMo Sud gestito dalla fondazione Aurora, ospitato e sovvenzionato dal policlinico di Messina usando fondi pubblici per 11 milioni di euro. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Peculato e corruzione, 9 misure cautelari a Messina - Nell'ambito di un'inchiesta della procura di Messina sul centro clinico privato Nemo Sud e sul Policlinico i carabinieri oggi hanno notificato misure cautelari a nove indagati con l'ipotesi di reato ... Si legge su ansa.it