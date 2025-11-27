Il Policlinico di Messina premiato dalla Fondazione Onda con tre bollini rosa

Tre bollini rosa per il Policlinico G. Martino di Messina anche per il biennio 2026-2027. L’azienda ospedaliera universitaria conferma il suo impegno nel promuovere attività di prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo. Il riconoscimento è stato assegnato oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

