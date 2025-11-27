Il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia | Ci aspettiamo che Mosca sia pronta ad attaccare la Nato dal 2029

La Germania si starebbe preparando a una possibile guerra con la Russia. Il Wall Street Journal ha rivelato l’esistenza di un piano segreto – l’ Operationsplan Deutschland, o Operation Plan Germany, abbreviato “ Oplan Deu ” – elaborato dalle autorità tedesche per prepararsi all’eventualità di un conflitto con Mosca. Il piano, composto da circa 1.200 pagine e classificato, delinea in dettaglio come Berlino dovrebbe gestire l’afflusso sul proprio territorio di truppe Nato in caso di attacco russo. Secondo quanto riportato, fino a 800 mila soldati tedeschi, statunitensi e di altri Paesi dell’Alleanza Atlantica verrebbero trasferiti verso est attraverso un complesso sistema logistico che coinvolge porti, fiumi, ferrovie e principali arterie stradali. 🔗 Leggi su Open.online

