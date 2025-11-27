Il piano del traffico di Gorgonzola Ora l’approvazione è più vicina
Osservazioni recepite, controdeduzioni agli atti, superata la “boa“ della "non assoggettabilità" a valutazione ambientale strategica e nuovo semaforo verde: il piano del traffico urbano green di Gorgonzola avanti tutta verso l’approvazione. Con gli obiettivi della prima ora, ovvero lotta al traffico parassita, incentivazione della mobilità dolce, tutela dei pedoni e in generale dell’utenza debole della strada, istituzione di ‘isole ambientali’, guerra senza quartiere alla velocità, eliminazione di snodi o incroci a rischio incidente. Le ultime notizie sul fronte di un iter che dura da oltre un anno e mezzo riguardano l’istruttoria per la valutazione di impatto ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
