Osservazioni recepite, controdeduzioni agli atti, superata la “boa“ della "non assoggettabilità" a valutazione ambientale strategica e nuovo semaforo verde: il piano del traffico urbano green di Gorgonzola avanti tutta verso l’approvazione. Con gli obiettivi della prima ora, ovvero lotta al traffico parassita, incentivazione della mobilità dolce, tutela dei pedoni e in generale dell’utenza debole della strada, istituzione di ‘isole ambientali’, guerra senza quartiere alla velocità, eliminazione di snodi o incroci a rischio incidente. Le ultime notizie sul fronte di un iter che dura da oltre un anno e mezzo riguardano l’istruttoria per la valutazione di impatto ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piano del traffico di Gorgonzola. Ora l’approvazione è più vicina