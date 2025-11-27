Il pianista di David Bowie suona in Ragazze facili il nuovo singolo di Cesare Cremonini

Il prossimo venerdì, Cesare Cremonini pubblicherà il suo nuovo singolo, intitolato Ragazze facili. Al brano ha collaborato un ospite d’eccezione: si tratta di Mike Garson, che, negli anni Settanta, è stato il pianista di fiducia di David Bowie. Il musicista venne ingaggiato dal cantautore inglese nel 1972 per il tour di Ziggy Stardust e, nel 1973, contribuì alla produzione della canzone Aladdin Sane. C’è anche Elisa nel nuovo singolo di Cesare Cremonini. All’interno di Alaska Baby, l’ultimo album dell’ex Lùnapop, Garson suona anche in Dark Room. A proposito di questa collaborazione speciale, Cremonini ha raccontato: «Dev’esserci un pericolo, un’avventura nel fare un disco, soprattutto in un momento come questo in cui la tecnologia permette di velocizzare l’intero processo creativo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il pianista di David Bowie suona in “Ragazze facili”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini

