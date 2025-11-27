Il pianeta preistorico e il ritorno all’Era Glaciale secondo i produttori

I produttori Mike Gunton e Matt Thompson ci hanno raccontato la scelta di scegliere l'Era Glaciale per i nuovi episodi de Il pianeta preistorico, soffermandosi sulle difficoltà che questo nuovo contesto ha creato. La serie è disponibile su Apple TV. Il passato del nostro pianeta è complesso, ricco, vario. Nel corso del tempo, la Terra è cambiata molto e con lei la sua fauna, passando per diverse estinzioni ed ere differenti dal punto di vista climatico, ma anche un'esplosione di vita che non si è mai fermata. La serie Il pianeta preistorico disponibile su Apple TV l'ha già raccontata in due stagioni che si sono concentrate sull'affascinante mondo dei dinosauri, continua a farlo con cinque nuovi episodi che si focalizzano invece sull'era glaciale e la sua fauna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il pianeta preistorico e il ritorno all’Era Glaciale secondo i produttori

