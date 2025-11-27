Il Perugia aspetta le vicende del Rimini Con l’esclusione del club salvezza più vicina
Il Rimini verso il baratro, verso l’esclusione dal campionato. Il Perugia potrebbe giovare dalle disgrazie della formazione romagnola. Non è bello, è piuttosto triste peril club romagnolo, ma il problema è a monte: non dovrebbero essere iscritte società che già in partenza sono segnate. Il Grifo vede più vicina la quota salvezza, che con la “nuova“ classifica sarebbe lontana due punti. Inoltre i biancorossi potrebbero godere di un altro vantaggio se il Rimini verrà escluso: ci sono infatti squadre pericolanti che saranno chiamate a riposare, da qui alla fine del girone di andata (poi toccherà a tutte, nel ritorno), mentre il Perugia scenderà in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
