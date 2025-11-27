Il Partito Democratico rilancia la sfida | Costruiamo insieme un progetto credibile per Qualiano
Il Partito Democratico invita i cittadini a partecipare alla costruzione di un progetto stabile e concreto per il futuro della città.. Dopo anni di macerie politiche, dovute allo sfaldamento di segreterie che dal centrosinistra sono migrate con sorprendente agilità verso il centrodestra — inclusa quella dell’attuale Sindaco — il Partito Democratico di Qualiano dimostra che dalle ceneri può davvero nascere qualcosa di nuovo. Nonostante la pesante sconfitta alle comunali di due anni fa, il PD non ha mai perso né coraggio né la convinzione che Qualiano meritasse un futuro diverso. E oggi quella fiducia è stata ripagata: nelle elezioni regionali appena concluse, in un contesto dove ben cinque candidati locali erano in campo, il Partito Democratico ha dato il proprio contributo decisivo alla vittoria del Presidente Roberto Fico, affermandosi come primo partito in Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
