Il partito del Brunello spaccato tra dalemiani e veltroniani Ma il dibattito che va oltre Montalcino è solo all’inizio

Gamberorosso.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuto Brunello 2025 è stato segnato da un acceso confronto sullo stile del sangiovese: anacronistico o contemporaneo, che rispecchia la tradizione o che parla al gusto contemporaneo? La parola ai critici. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

