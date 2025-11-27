Il Parker’s lancia la prima guida italiana dedicata alle colazioni d’hotel | un nuovo mercato dell’accoglienza
di Alessandra Del Prete Il Grand Hotel Parker’s, storico simbolo dell’ospitalità partenopea dal 1870, ha ospitato la presentazione ufficiale di Colazioni da Collezione®, la prima guida digitale e multilingue dedicata alle colazioni d’hotel che diventano esperienza, identità e racconto del territorio. Ideata e diretta dalla giornalista e viaggiatrice Sara De Bellis, la guida parte dalla convinzione che il risveglio sia un gesto rivelatore dell’accoglienza, capace di raccontare più di qualunque altro momento la cura, la visione e la personalità di una struttura. Dopo le tappe di Milano e Roma, l’appuntamento napoletano segna l’apertura ufficiale di un progetto editoriale che intreccia arte, gusto e hotellerie, approdando nella città che più di ogni altra incarna la magia del mattino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
