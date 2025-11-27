Il paradosso italiano | si punta alla repressione no alla prevenzione

Metropolitanmagazine.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società, anche se a modo suo, è in costante sviluppo. Uno sviluppo che, ad alcuni, appare più come un paradosso. Le ragioni sono molteplici e tra queste vi è sicuramente la lotta contro la violenza di genere. Un problema antico che ha assunto nel corso degli anni sfumature differenti, ma resta ancora oggi attuale. Una lotta avvertita tortuosa dai più, sia per la percezione generale della questione, sia per le dichiarazioni e le manovre del governo in carica. Un governo che non tutela, ma inasprisce le pene; che non mira alla prevenzione, ma alla repressione. Un governo convinto che “ogni donna che non viene uccisa è un fatto positivo “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il paradosso italiano si punta alla repressione no alla prevenzione

© Metropolitanmagazine.it - Il paradosso italiano: si punta alla repressione, no alla prevenzione

Altre letture consigliate

paradosso italiano punta repressioneIl paradosso italiano: si punta alla repressione, no alla prevenzione - L'articolo Il paradosso italiano: si punta alla repressione, no alla prevenzione proviene da Metropolitan Magazine. Secondo msn.com

paradosso italiano punta repressioneIl Paradosso Italiano: determinismo biologico vs. evoluzione giuridica nella lotta alla violenza di genere - L'Italia del novembre 2025 presenta un paradosso culturale e giuridico di straordinaria rilevanza: mentre il Parlamento approva una riforma epocale che introduce il principio del ... Da news.avvocatoandreani.it

Il paradosso italiano del fisco "regressivo": premiati i più ricchi - In Italia le disuguaglianze fiscali sono in aumento con i ricchi che in proporzione pagano meno tasse di chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Paradosso Italiano Punta Repressione