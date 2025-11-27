Il paradosso italiano | si punta alla repressione no alla prevenzione

La società, anche se a modo suo, è in costante sviluppo. Uno sviluppo che, ad alcuni, appare più come un paradosso. Le ragioni sono molteplici e tra queste vi è sicuramente la lotta contro la violenza di genere. Un problema antico che ha assunto nel corso degli anni sfumature differenti, ma resta ancora oggi attuale. Una lotta avvertita tortuosa dai più, sia per la percezione generale della questione, sia per le dichiarazioni e le manovre del governo in carica. Un governo che non tutela, ma inasprisce le pene; che non mira alla prevenzione, ma alla repressione. Un governo convinto che “ogni donna che non viene uccisa è un fatto positivo “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

