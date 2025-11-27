Il Paradiso delle Signore anticipazioni 28 novembre | Roberto fa una proposta di lavoro a Johnny

Cesare appare alla cena di Caterina e mette in subbuglio il cuore della giovane, Johnny invece riceve un'offerta di lavoro molto allettante. Ecco cosa accadrà nel nuovo episodio della soap di Rai 1. Il Paradiso delle Signore torna in onda con una nuova puntata il 28 novembre, come sempre alle 16.00 su Rai 1, e al grande magazzino milanese non mancheranno colpi di scena. Tra novità sul fronte lavorativo, equilibri sentimentali in bilico e cene che cambiano il corso delle relazioni, i protagonisti saranno chiamati ancora una volta a fare i conti con scelte importanti e con le conseguenze delle decisioni prese nelle scorse puntate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 novembre: Roberto fa una proposta di lavoro a Johnny

«Il Paradiso delle Signore continua a essere uno dei punti fermi del pomeriggio di Rai1, anche dopo tanti cambiamenti nel cast», raccontano alcuni appassionati della serie. Negli ultimi giorni, Rai1 ha modificato la propria programmazione per dare spazio a

