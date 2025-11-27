Il Papa ad Ankara | Turchia sia sempre ponte e crocevia di culture per pace

La Turchia deve "essere un fattore di stabilità e di avvicinamento fra i popoli, a servizio di una pace giusta e duratura". Ad auspicarlo è stato papa Leone XIV nel suo primo discorso ufficiale in terra turca. Dopo l'intervento del presidente Erdogan, il pontefice ha ricordato che la visita nel Paese di ben quattro Papi (Paolo VI nel 1967, Giovanni Paolo II nel 1979, Benedetto XVI nel 2006 e Francesco nel 2014) attesta che la Santa Sede "non solo mantiene buone relazioni con la Repubblica di Turchia, ma desidera cooperare a costruire un mondo migliore con l'apporto di questo Paese, che costituisce un ponte tra Est e Ovest, tra Asia ed Europa, e un crocevia di culture e religioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Papa ad Ankara: "Turchia sia sempre ponte e crocevia di culture per pace"

