Il Papa ad Ankara La Turchia sia fattore di stabilità per pace giusta

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Possa la Turchia essere un fattore di stabilità e di avvicinamento fra i popoli, a servizio di una pace giusta e duratura”. E’ l’auspicio espresso da Papa Leone XIV, nel corso della sua visita ad Ankara, davanti a numerose autorità, tra cui il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “La visita in Turchia di quattro Papi – Paolo VI nel 1967, Giovanni Paolo II nel 1979, Benedetto XVI nel 2006 e Francesco nel 2014 – attesta che la Santa Sede non solo mantiene buone relazioni con la Repubblica di Turchia, ma desidera cooperare a costruire un mondo migliore con l’apporto di questo Paese, che costituisce un ponte tra Est e Ovest, tra Asia ed Europa, e un crocevia di culture e religioni – ha sottolineato il Pontefice -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

