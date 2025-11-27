Il paese sotterraneo delle nutrie Scatta il censimento | sono 988

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa ha mille cittadini schivi, abusivi, infestanti e quasi sempre dannosi se non messi in regola: sono le nutrie, croce e delizia dell’Arno, del Serchio e del Fiume Morto. Ci voleva il fiuto per le "notizie sommerse" di Sandro Noto giornalista della rivista "Seconda cronaca" per riportare a galla, alla luce del sole, un paesone sotterraneo composto da 988 nutrie che una volta facevano tanta simpatia ed erano un emblema selvatico dei centri abitati affacciati sulle acque dolci. Il numero di nutrie censite, lo si deve al lavoro fatto di concerto tra l’Ufficio ambiente del Comune e dalla ditta Entomox. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Il paese sotterraneo delle nutrie. Scatta il censimento: sono 988 - Lo rivela lo studio effettuato dalll’ufficio ambiente del Comune condotto insieme alla ditta Entomox "Picchi demografici a Ospedaletto e sul Fiume Morto. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Paese Sotterraneo Nutrie Scatta