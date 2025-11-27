Il paese sotterraneo delle nutrie Scatta il censimento | sono 988

Pisa ha mille cittadini schivi, abusivi, infestanti e quasi sempre dannosi se non messi in regola: sono le nutrie, croce e delizia dell’Arno, del Serchio e del Fiume Morto. Ci voleva il fiuto per le "notizie sommerse" di Sandro Noto giornalista della rivista "Seconda cronaca" per riportare a galla, alla luce del sole, un paesone sotterraneo composto da 988 nutrie che una volta facevano tanta simpatia ed erano un emblema selvatico dei centri abitati affacciati sulle acque dolci. Il numero di nutrie censite, lo si deve al lavoro fatto di concerto tra l’Ufficio ambiente del Comune e dalla ditta Entomox. 🔗 Leggi su Lanazione.it