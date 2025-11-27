Il nuovo testo introduce il concetto di consenso libero e attuale
L ’articolo riscritto identifica tre condotte delittuose: compiere atti sessuali su un’altra persona senza consenso, far compiere atti sessuali ad altri, o costringere una persona a subirli. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Cosa dice del sesso senza consenso il Ddl stupro, ora all’esame del Senato iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Premio Ubu come nuovo testo per il più classico degli intrecci, ` porta in scena il cosiddetto triangolo amoroso: due donne interpretate dalla strepitosa Serena Balivo, assieme ad un uomo muto agito da Mariac - facebook.com Vai su Facebook
#Cop30, nel nuovo testo mancano #combustibili #fossili. Commissario #Ue: "Scenario di mancato accordo" Vai su X
Cosa prevede il Ddl stupro, ora all'esame del Senato - Ore 14 Roberta Bruzzone, scatta la denuncia della criminologa: l’annuncio di Milo Infante Spalletti e la bordata al giornalista norvegese: "Amico mio, ci sono le barche oltre al freddo... Da msn.com
Femminicidio, primo sì unanime in Commissione al testo che introduce il nuovo reato: ecco cosa prevede - La commissione Giustizia del Senato approva all’unanimità il testo che introduce il reato di femminicidio. Riporta ilsole24ore.com