Il nuovo testo introduce il concetto di consenso libero e attuale

Iodonna.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L ’articolo riscritto identifica tre condotte delittuose: compiere atti sessuali su un’altra persona senza consenso, far compiere atti sessuali ad altri, o costringere una persona a subirli. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Cosa dice del sesso senza consenso il Ddl stupro, ora all’esame del Senato iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il nuovo testo introduce il concetto di consenso libero e attuale

© Iodonna.it - Il nuovo testo introduce il concetto di "consenso libero e attuale"

News recenti che potrebbero piacerti

Cosa prevede il Ddl stupro, ora all'esame del Senato - Ore 14 Roberta Bruzzone, scatta la denuncia della criminologa: l’annuncio di Milo Infante Spalletti e la bordata al giornalista norvegese: "Amico mio, ci sono le barche oltre al freddo... Da msn.com

Femminicidio, primo sì unanime in Commissione al testo che introduce il nuovo reato: ecco cosa prevede - La commissione Giustizia del Senato approva all’unanimità il testo che introduce il reato di femminicidio. Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Testo Introduce Concetto