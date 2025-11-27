Il nuovo ct Cesaretto Andare a Los Angeles è l’obiettivo dell’Italia

"L’obiettivo più importante è la qualificazione dellItalia alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, da ottenere ai Mondiali di Aquisgrana nella prossima estate". Parte subito in presa diretta il nuovo ct azzurro Stefano Cesaretto: la notizia della sua nomina, attesa da qualche giorno, è di ieri tramite comunicato stampa della Federazione italiana sport equestri. "Al contempo -ha proseguito Cesaretto- lavorerò per mantenere unito e potenziare il gruppo, che ha già dimostrato di essere di alto livello. Poi vorrei far crescere altri binomi, allargando la rosa nella prospettiva dei prossimi campionati d’Europa 2027 di Waregem, Belgio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

