Il nuovo cavalcavia per Felettis verrà costruito sopra quello attuale
Negli anni a venire si prospetta il progetto di un nuovo cavalcavia per Felettis. È l'opera meno costosa delle ricostruzioni in programma da Autostrade alto Adriatico, che riceverà circa 370 milioni di euro per demolire e ricostruire ponti e cavalcavia datati. Tre gli interventi prioritari: oltre. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
