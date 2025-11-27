Il nuovo cavalcavia per Felettis verrà costruito sopra quello attuale

Udinetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli anni a venire si prospetta il progetto di un nuovo cavalcavia per Felettis. È l'opera meno costosa delle ricostruzioni in programma da Autostrade alto Adriatico, che riceverà circa 370 milioni di euro per demolire e ricostruire ponti e cavalcavia datati. Tre gli interventi prioritari: oltre. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

il nuovo cavalcavia per felettis verr224 costruito sopra quello attuale

© Udinetoday.it - Il nuovo cavalcavia per Felettis verrà costruito sopra quello attuale

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Cavalcavia Felettis Verr224