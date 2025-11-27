Il Newcastle sporge denuncia all’Uefa e alla polizia francese | Trattamento inaccettabile a Marsiglia

Il Newcastle denuncia ufficialmente i maltrattamenti subiti dai suoi tifosi allo Stade Vélodrome dopo la sconfitta contro l’Olympique de Marseille in Champions League. Il club critica l’uso eccessivo della forza da parte della polizia francese e annuncia denunce formali alla UEFA e alle autorità locali. I tifosi, nonostante la detenzione forzata e gli episodi di violenza, sono rimasti calmi e disciplinati. L’incidente riapre ferite storiche legate alle trasferte inglesi a Marsiglia, a otto anni dagli scontri di Euro 2016. Lo scrive Rmc Sport La denuncia del Newcastle all’Uefa. “Esporremo formalmente le nostre preoccupazioni alla Uefa, all’Olympique de Marseille e alla polizia francese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

