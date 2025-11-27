Il Natale di Modenamoremio in centro storico tra villaggi giostra e trenino
Torna come ogni anno il programma delle iniziative che animeranno il cuore della città “Natale in Centro Storico”, curato e gestito da Modenamoremio, società di promozione e valorizzazione del Centro storico di Modena. Si tratta di una rassegna di iniziative, molte delle quali tradizionali e di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il "Natale in centro storico" di Modenamoremio, un ricco programma di iniziative per grandi e piccoli, tra conferme e novità. Clicca qui sotto per leggere l'articolo. https://www.vivomodena.it/tempo-libero/il-natale-in-centro-storico-dal-trenino-ai-presepi-al-villag - facebook.com Vai su Facebook
Il Natale di Modenamoremio in centro storico, tra villaggi, giostra e trenino ift.tt/WPxZRul ift.tt/sQrvqCc Vai su X
VERSO IL NATALE, IL CENTRO SI PREPARA TRA MERCATINI, LUCI E GIOSTRE - Nel video l’intervista a Angelo Giovannini, Presidente Modenamoremio Quando le strade cominciano a vestirsi a festa, succede sempre qualcosa di magico, tra luminarie, abeti decorati e mercatini. tvqui.it scrive
Verso il Natale. Folla in centro storico: "Il mercatino tirolese è davvero bellissimo" - I cittadini promuovono a pieno voti il Christmas Village "Una proposta nuova e innovativa, c’è una bella atmosfera". Scrive msn.com
Natale da favola: i borghi del centro Italia che sembrano usciti da una cartolina - Nel cuore dell'Italia i borghi si trasformano per le festività di Natale. rumors.it scrive