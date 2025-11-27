Il Natale della Lipu | incontri laboratori creativi e biglietti natalizi per sostenere la natura

La Lipu (Lega italiana protezione uccelli) sarà presente sabato 29 e domenica 30 novembre in via Cavour, angolo via Barbiani, a Ravenna, con uno stand aperto dalle 10 alle 19. I volontari dell'associazione incontreranno i cittadini per condividere storie e curiosità sulla natura e sul mondo degli.

La Natura è una storia preziosa: il Natale Lipu torna in 50 piazze! Sabato 29 e domenica 30 novembre i volontari della Lipu ti aspettano in 50 piazze italiane con il kit natalizio formato da tre biglietti di auguri, illustrati da Giulia Orecchia stampati su carta FS - facebook.com Vai su Facebook

