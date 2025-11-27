Il Napoli rischia di non poter fare mercato è al limite nel rispetto dell’80% tra costo del lavoro e entrate Il Messaggero

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli rischia di non poter fare mercato, è al limite nel rapporto tra costi e entrate. Come la Lazio (Il Messaggero) Anche il Napoli potrebbe avere paletti sul mercato. Ne scrive Il Messaggero. Il Napoli rischia di non rientrare nel limite dell’80% del rapporto fra costi ed entrate. Che è costato alla Lazio il mercato estivo. Nel Consiglio federale l’Atalanta ha provato a escludere gli Under 23 dal calcolo del costo del lavoro (il cui limite l’anno prossimo sarà del 70%) ma è stato approvato solo per i calciatori convocatili in azzurro. E quindi non per Hojlund che è danese. Perché il Messaggero si sofferma proprio su Hojlund e sui 50 milioni spesi sul suo cartellino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli rischia di non poter fare mercato 232 al limite nel rispetto dell821780 tra costo del lavoro e entrate il messaggero

© Ilnapolista.it - Il Napoli rischia di non poter fare mercato, è al limite nel rispetto dell’80% tra costo del lavoro e entrate (Il Messaggero)

Argomenti simili trattati di recente

napoli rischia poter farePlusvalenze Napoli, Aurelio De Laurentiis a processo per i casi Osimhen e Manolas: cosa rischia il club - Aurelio De Laurentiis a processo per presunti illeciti legati alle plusvalenze nelle operazioni Osimhen e Manolas. virgilio.it scrive

napoli rischia poter fareInter, Atalanta, Napoli e Juve: ottavi e playoff, chi ce la può fare e chi invece rischia di uscire - Quattro giornate su otto archiviate: la fase campionato della nuova Champions League è arrivata al giro di boa, e la situazione delle italiane ... Da sport.tiscali.it

Conte: "Lukaku? I ragazzi hanno già dimostrato di poter fare fronte a tutto" - I ragazzi hanno già dimostrato di poter fare fronte a tutto" Il tecnico del Napoli in conferenza stampa: "Non dobbiamo fare recriminazioni ma trovare la soluzioni. Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Rischia Poter Fare