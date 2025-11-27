Il Napoli rischia di non poter fare mercato è al limite nel rispetto dell’80% tra costo del lavoro e entrate Il Messaggero
Il Napoli rischia di non poter fare mercato, è al limite nel rapporto tra costi e entrate. Come la Lazio (Il Messaggero) Anche il Napoli potrebbe avere paletti sul mercato. Ne scrive Il Messaggero. Il Napoli rischia di non rientrare nel limite dell’80% del rapporto fra costi ed entrate. Che è costato alla Lazio il mercato estivo. Nel Consiglio federale l’Atalanta ha provato a escludere gli Under 23 dal calcolo del costo del lavoro (il cui limite l’anno prossimo sarà del 70%) ma è stato approvato solo per i calciatori convocatili in azzurro. E quindi non per Hojlund che è danese. Perché il Messaggero si sofferma proprio su Hojlund e sui 50 milioni spesi sul suo cartellino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
