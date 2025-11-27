il napoli con i giocatori contati prepara la sfida alla roma

Tempo di lettura: 2 minuti Continua la stagione complicata in infermeria per il Napoli che da oggi prepara la sfida di domenica sera contro la Roma per tentare la vittoria che significherebbe sorpasso in testa alla classifica. Conte ha ritrovato oggi al squadra a Castel Volturno dpo la giornata di riposo nel post sfida di Champions League vinta contro il Qarabag. Il tecnico prepara la formazione facendo i conti con gli infortunati, la cui lista resta lunga e a cui si è aggiunto Gutierrez, l’esterno spagnolo che era entrato tra i titolari ma si è infortunato alla vigilia della sfida europea e starà fuori per un mese per la distorsione alla caviglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

