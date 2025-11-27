Il Napoli a rischio blocco mercato come la Lazio
Per il club di ADL possibile blocco per la sessione invernale. Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis c’è il rischio di veder bloccato il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
NanoTV. . #Napoli - Sciopero generale del 28 novembre: metro, bus e funicolari a rischio per 24ore Servizio di #RossellaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Addio al “postale” Napoli-Palermo: Tirrenia chiude la storica linea. I sindacati: lavoro a rischio Vai su X
Napoli, il club a rischio blocco del mercato: il caso Hojlund pesa sui conti e l’80% è già al limite - L’investimento complessivo da 50 milioni per il centravanti danese – 6 milioni di prestito più 44 di riscatto obbligatorio subordinato alla qualificazione Champions – viene descritto come un elemento ... Segnala gonfialarete.com
Il Napoli a rischio blocco mercato come la Lazio - Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis c'è il rischio di veder bloccato il mercato e non ... forzazzurri.net scrive
Non solo Lazio, Il Messaggero: anche Napoli e altri 4 club rischiano blocco mercato? - Il mercato di gennaio delle squadre italiane potrebbe essere scosso a causa della stretta sull’indicatore di “costo del lavoro allargato”. Segnala tuttonapoli.net