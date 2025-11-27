Il motivo del flop di Hamilton in Ferrari secondo Vettel | Ha commesso lo stesso errore che feci io

Sebastian Vettel legge la complicata stagione d'esordio di Lewis Hamilton in Ferrari attraverso la sua stessa esperienza a Maranello. Per il tedesco, il sette volte campione F1 sta pagando l'incapacità di entrare davvero nel cuore della cultura del Cavallino: la stessa barriera che frenò anche lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

