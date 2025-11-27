Come i più fedeli lettori di questa newsletter devono avermi sentito ripetere un milione di volte – confido abbiate cose più serie da tenere a mente, così da provare sempre, leggendo, il brivido dell’inatteso – non ho mai apprezzato il ritornello secondo cui Giorgia Meloni sarebbe tanto brava, e il problema sarebbero semmai «i suoi». Sia perché per me vale sempre la regola: se un leader si circonda delle persone sbagliate, è il leader sbagliato; sia perché un simile alibi mi pare ancor più risibile nel caso di un partito come Fratelli d’Italia, in cui i suoi se li è scelti praticamente tutti lei, a uno a uno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il mito di Meloni come grande statista si sta dissolvendo