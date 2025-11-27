Inaugurata nei giorni scorsi all’Apt di viale Verdi la mostra che ha come tema " Il miracolo economico della città ". L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 30 novembre. La manifestazione, organizzata dalla Associazione Culturale "AMA Montecatini Terme" con il patrocinio del Comune, è stata presentata dal gruppo direttivo composto da Sandra Magnani (presidente), Rossano Lucarini (vice presidente) e Ivano Pisano (tesoriere) alla presenza del vice sindaco di Montecatini Beatrice Chelli. Obiettivo della manifestazione è quello di approfondire l’analisi dei fattori che hanno determinato la crescita "miracolosa della città" dai primi insediamenti risalenti all’ultimo quarto del Settecento allo stato di città termale famosa in tutto in mondo già nella Belle Epoque. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il miracolo economico della città" racconta il boom di Montecatini