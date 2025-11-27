Il ministro Calderone ospite di Confcommercio

Per gli ottanta anni di Confcommercio arriva a Civitanova il ministro del lavoro Marina Calderone. Un traguardo celebrato con " Eccellenze in scena " in programma domani al teatro Annibal Caro (alle 17.30). Confcommercio Marche e Confcommercio Marche Centrali riuniranno imprenditori, istituzioni e territori, storie di imprese e di lavoro, per raccontare un sistema economico che, nel commercio, nel turismo e nei servizi, genera oltre la metà del valore aggiunto regionale e circa due terzi dell’ occupazione. Nel corso della serata, riconoscimenti per 50 aziende che si sono distinte per innovazione e radicamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ministro Calderone ospite di Confcommercio

