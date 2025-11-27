Il messaggio di Boni | Un interlocutore attento e rigoroso Buon viaggio ArezzoNotizie!

Il messaggio di Filippo Boni, assessore regionale alle infrastrutture e all'urbanistica, in occasione dei 25 anni di ArezzoNotizie: "25 anni non sono solo un anniversario. Sono un ponte, un arco teso tra ciò che una comunità ha vissuto e ciò che ancora può diventare. Arezzo Notizie, in questi due. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it