Il Mercatino di Natale delle bambine e dei bambini della scuola Giacomo Leopardi
Domenica 30 novembre, dalle 9.30, le bambine e i bambini della scuola Primaria e dell’Infanzia “Giacomo Leopardi” di Roma (in via Parco della Vittoria, 30) daranno vita alla seconda edizione del Mercatino di Natale.Un’esperienza di gioco, divertimento ed economia circolare, attraverso cui. 🔗 Leggi su Romatoday.it
