Il Mattino | Neres il brasiliano di Posillipo | vita semplice e cuore napoletano
"> Come racconta Il Mattino, la collina di Posillipo è diventata il nuovo regno di David Neres, il brasiliano dagli occhi assonnati che nell’ultimo mese si è preso il Napoli sulle spalle. Dinoccolato, apparentemente svogliato, ma poi devastante in campo: Neres sgasa sulla fascia, salta avversari come pali dello slalom e sta dimostrando anche una sorprendente freddezza sotto porta, una qualità che – scrive Il Mattino – potrebbe trasformarlo in un’arma preziosissima per l’attacco di Conte. Il quotidiano napoletano sottolinea come il “nuovo” Neres sia in realtà un volto ben conosciuto a Posillipo, dove in un anno è diventato l’amico di tutti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
News recenti che potrebbero piacerti
RASSEGNA - Il Mattino: "Neres il tuttofare che fa impazzire i napoletani, l'attaccante azzurro leader dentro e fuori dal campo" ift.tt/Wxuey0L Vai su X
Napoli-Qarabag 0-0, finisce il primo tempo: Neres vicino al vantaggio con una rovesciata #napoli #qarabag #championsleague #risultatofinale #fulltime #ilmattino - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Cagliari, David Neres out per infortunio: affaticamento per il brasiliano - Conte conferma 10/11 della prima uscita, unico cambio Spinazzola al posto di Olivera. Si legge su ilmattino.it
Napoli-Inter probabili formazioni: Neres falso nueve al posto di Hojlund - Il suo impatto, un anno fa, è stato entusiasmante. Si legge su ilmattino.it