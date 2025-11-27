Il Mattino | Neres il brasiliano di Posillipo | vita semplice e cuore napoletano

"> Come racconta Il Mattino, la collina di Posillipo è diventata il nuovo regno di David Neres, il brasiliano dagli occhi assonnati che nell’ultimo mese si è preso il Napoli sulle spalle. Dinoccolato, apparentemente svogliato, ma poi devastante in campo: Neres sgasa sulla fascia, salta avversari come pali dello slalom e sta dimostrando anche una sorprendente freddezza sotto porta, una qualità che – scrive Il Mattino – potrebbe trasformarlo in un’arma preziosissima per l’attacco di Conte. Il quotidiano napoletano sottolinea come il “nuovo” Neres sia in realtà un volto ben conosciuto a Posillipo, dove in un anno è diventato l’amico di tutti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

