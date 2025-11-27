Il maltempo non dà tregua al Pescarese | pioggia incessante allagamenti e disagi

Allagamenti e disagi a Pescara e in tutta l'area metropolitana a causa del maltempo che dalla notte si sta abbattendo sul territorio. Sulla costa piove incessantemente dalla notte tra il 26 e il 28 novembre, mentre nelle aree interne, oltre i 7-800 metri di altitudine, sta nevicando.Strade. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il maltempo non dà tregua al Pescarese: pioggia incessante, allagamenti e disagi

Altre letture consigliate

MALTEMPO, TREGUA IN ARRIVO. MA RESTANO DANNI E DOMANDE - Ancora una volta, le forti piogge hanno provocato l'esondazione del Sarno. Tra l'esasperazione - e la rassegnazione - dei residenti - facebook.com Vai su Facebook

In Calabria la tregua è già finita, torna il maltempo: dal pomeriggio piogge e temporali Vai su X

Il maltempo non dà tregua al Pescarese: pioggia incessante, allagamenti e disagi - Strade allagate, con disagi alla circolazione da Pescara a Montesilvano e a Città Sant'Angelo. Segnala ilpescara.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Tregua dal maltempo, ma nuovo peggioramento nel weekend - Durerà poco la tregua dal maltempo: se nelle prossime ore è confermata una fase più asciutta e soleggiata, nel weekend sono previste di nuovo piogge. Si legge su blitzquotidiano.it

Tregua dal maltempo durerà poco, nuovo peggioramento nel weekend - Durerà poco la tregua dal maltempo: se nelle prossime ore è confermata una fase più asciutta e soleggiata, nel weekend sono previste di nuovo piogge. ansa.it scrive