Il maltempo non dà tregua al Pescarese | pioggia incessante allagamenti e disagi

27 nov 2025

Allagamenti e disagi a Pescara e in tutta l'area metropolitana a causa del maltempo che dalla notte si sta abbattendo sul territorio. Sulla costa piove incessantemente dalla notte tra il 26 e il 28 novembre, mentre nelle aree interne, oltre i 7-800 metri di altitudine, sta nevicando.Strade. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

maltempo d224 tregua pescareseIl maltempo non dà tregua al Pescarese: pioggia incessante, allagamenti e disagi - Strade allagate, con disagi alla circolazione da Pescara a Montesilvano e a Città Sant'Angelo. Segnala ilpescara.it

